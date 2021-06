Viaggio in Liguria con Marta Bassino: "Innamorata del mare dei Balzi Rossi"

GENOVA - Sarà una puntata speciale, quella di Viaggio in Liguria al via nel primo mercoledì sera di giugno. Insieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, nuovo focus sugli argomenti che sono stati protagonisti dell’ultima settimana come la gestione degli ungulati con relativi provvedimenti delle autorità.

Poi, una trasmissione con innumerevoli spunti legati alla promozione del territorio ligure in chiave sportiva: dai campionati mondiali paralimpici all’importanza del ciclismo e delle piste ciclabili.

Ospite in diretta, per un’intervista esclusiva, la campionessa di sci alpino, Marta Bassino, vincitrice della coppa di slalom gigante e residente a Borgo San Dalmazzo: “Liguria? Per me una grande passione, la spiaggia dei Balzi Rossi a Ventimiglia”.

Tra sette giorni, la trasmissione approderà a Castelvittorio: minuscolo borgo sopra Bordighera, pochi chilometri a nord di Pigna.