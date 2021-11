Viaggio in Liguria con il campione del mondo dei negriti boliviani e storie di cuore

GENOVA - Puntata eccezionale, quella di Viaggio in Liguria che andrà in onda mercoledì 10 novembre. Dopo le tappe a Terrazza Colombo, il format dedicato a territorio ed enogastronomia, torna in esterna e lo fa con una trasmissione ricca di curiosità e storie umane di enorme grandezza.

Il via alle 21 con la sintesi di una tre giorni dal grande successo come quella di Olioliva a Imperia, poi, a seguire la scoperta di un allevatore di negriti e canarini nell'entroterra di Genova: oltre 200 esemplari, tra questi il campione del mondo in carica (nella foto) giudicato per fattura e colore il più bello dei 5 continenti.

Nel corso della serata, spazio anche a plastici ferroviari di rara unicità, piatti della tradizione, preparati con maestria certosina, racconti di artigianato e poi la conclusione, assieme al Cucinosofo Sergio Rossi, sarà dedicata a un allevatore speciale che, a cuore aperto, racconta la sua scelta di seguire da vicino un giovanissimo giunto in stalla, inizialmente, solo per il percorso di borsa lavoro: "In realtà, siamo diventati una famiglia".