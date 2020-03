Viadotto A6, ripreso il transito dopo il rischio frana per il maltempo in Liguria

SAVONA - Allerta gialla in Liguria, arancione in Toscana e a Trieste, neve sulle Dolomiti, pioggia forte a Genova, un vecchio viadotto in disuso che crolla sulla Cassia tra Radicofani e S.Salvatore, in Toscana, per la forza della piena del fiume e un altro chiuso per ore in via precauzionale sull'A6 nel Savonese per l'incombere di materiale franoso.

L'inverno arriva a marzo nel Nord Italia, con piogge intense, calo delle temperature e quota neve a 900 metri in Friuli. Liguria sotto la pioggia battente: a Genova, sei voli sono stati dirottati dal 'Colombo' a causa di una forte pioggia che ha preso di sorpresa la citta'. Allagamenti e raffiche di vento superiori ai 170 km/h hanno impegnato i vigili del fuoco.

Nel Tigullio, l'Entella ha esondato nella zona della foce a Chiavari: chiuso un ponte e un sottopasso a causa della forte mareggiata che ha creato qualche allagamento lungo l'Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante. Un albero caduto ha interrotto la provinciale 42 a San Colombano Certenoli. Chiuso per precauzione il ponte di Comorga a Carasco sulla provinciale 227 della Fontanabuona.

La forte pioggia (quasi 39 mm in un'ora nel savonese, secondo i dati pluviometrici di Arpal) ha fatto scattare i protocolli di sicurezza nel tratto tra Altare e Savona in direzione sud. Lo scorso novembre, in direzione nord, il movimento franoso aveva investito il 'tratto gemello' sul viadotto Madonna del Monte sempre sulla A6 Savona-Torino, poi ricostruito a tempo di record e inaugurato il 21 febbraio scorso.

I sensori hanno dato l'allarme e la carreggiata sud nel tratto Altare-Savona è stato chiuso in via precauzionale per tutto il pomeriggio, secondo il protocollo di sicurezza. Poi in serata le autorita' hanno dato l'ok alla riapertura della tratta Altare Savona in direzione sud e la viabilita' e' tornata normale in entrambe le carreggiate.