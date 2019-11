Vento ed emozioni per il 44° Invernale del Tigullio

LAVAGNA - Due intense prove per il week end d’apertura del 44° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d'altura organizzata dal Comitato Società Veliche del Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV San Margherita Ligure, le sezioni LNI di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, lo YC Sestri Levante unitamente allo YCI.

Sabato uno scirocco di 10-12 nodi a beneficio delle qualità tecniche dei partecipanti, domenica abbastanza sostenuta (8-10 nodi) in avvio prima di calare quasi a zero.

Capitolo ORC. Nel gruppo A la prima regata premia Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), capace di imporsi su Koyre’-Spirit of Nerina di Marco Caglieris (YC Como) e Capitani Coraggiosi di Felcini e Santoro (YC Chiavari). Caglieris timbra puntuale nella seconda prova, con Felcini-Santoro e Ghislanzoni relegati in quarta e quinta posizione dietro anche Suspiria the Revenge (Antonino Venneri-YC Punta Sardegna) e Voloira IV (Francesco Zucchi-YCI). In classifica generale, quindi, comanda Koyre Spirit of Nerina. Nel gruppo B entrambe le prove registrano lo stesso ordine d’arrivo per le prime tre posizioni: primo posto per Melgina (Paolo Brescia-YCI), secondo per Baciottinho (Roberto Gagliardi-CV Bellano) e terzo per Tekno (Piero Arduino-LNI Genova).

Due successi nella classe Libera gruppo A fanno decollare Jonathan Livingston di Giorgio Diana (CN Lavagna), seguito nella classifica generale da Hellcat di Raffo-Leporatti-Valerio (LNI Sestri Levante) e Rewind di Luciana Bevilacqua (CN Lavagna). Libera B: bene Miran (Sergio Somaglia-CN Marina Genova), seguito da Azul (Andrea Alvise Pavoni-CN Lavagna). Subito grande spettacolo nella classe J80 con la rinnovata sfida tra J Bes (Alberto Garibotto-LNI Chiavari) e Jeniale Eurosystem (Massimo Rama-LNI Sestri Levante), vincitori di una prova a testa. Terzo Montpress di Paolo Montedonico (YC Chiavari)

La prima manche si chiuderà nel week end del 23 e 24 novembre