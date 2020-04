Vento di burrasca sul centro-Ponente della Liguria, raffiche superiori ai 100 km/h

GENOVA - Raffiche di vento superiori ai 100 km/h. Maltempo protagonista in Liguria in queste ore. Vista la situazione il centro meteo Arpal ha emanato per la giornata di martedì 21 aprile l'avviso per vento di burrasca forte sul centro ponente regionale (zone A e B). Intanto però è la pioggia ad accompagnare il risveglio di buona parte dei liguri. A Genova a causa dell'avviso per vento divieto al transito di moto, telonati e furgonati sulla Sopralevata Aldo Moro mentre parchi e cimiteri sono già chiusi a causa dell'emergenza coronavirus.

LE PREVISIONI METEO ARPAL :

MARTEDÌ 21 APRILE - Venti settentrionali 70-80 km/h con raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e capi costieri esposti, in particolare del centro-Ponente (Zone A-B). Raffiche più irregolari sulle zone costiere del Levante (Zona C). Mare molto mosso a largo.

MERCOLEDI' 22 APRILE - Venti settentrionali 60-70 km/h con raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi e sbocchi vallivi al mattino; tendenza a graduale attenuazione dei venti dal pomeriggio a partire dalle zone costiere.