Venerdì sera boom di vaccini alle open night della Liguria: oltre 4mila somministrati

GENOVA - Ottimo successo per le vaccinazioni senza prenotazione in modalità serale nella nostra regione. A dirlo sono i dati: durante l'open night di venerdì sera in Liguria - la terza di fila in settimana - sono state somministrate 4.016 dosi di vaccini di cui 2.307 prime dosi e 1.709 seconde dosi.

In Asl 1 sono state somministrate 259 prime dosi e 100 seconde dosi (359 vaccini totali), in Asl 2 sono state 349 le prime dosi, 322 le seconde dosi (671 i vaccini totali), in Asl 3 (Hub di San Benigno e Fiera del Mare) le prime dosi somministrate sono state 1.100, mentre le seconde 916 (2.016 in totale), in Asl4 (ultime somministrazioni all’una) le prime dosi sono state 370, le seconde dosi 260 (630 in totale), in Asl5 a Levanto le prime dosi sono state 229, le seconde dosi 111 (340 in totale).