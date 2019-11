Venerdì sera alla Gioventù lo spettacolo gratuito di Primocanale per la Liguria

GENOVA - Venerdì 15 novembre ore 21: il ritorno di Liguria Ancheu al Teatro della Gioventù di Genova.

Ma la trasmisisone legata alle tradizioni e alle parlate regionali non sarà soltanto una puntata tv: porte apete al pubblico, a chiunque voglia partecepare in modo gratuito, per una serata tra musica, cabaret e cultura.

La diretta di Primocanale prevede grandi nomi del panorama ligure.

Insieme all'autorevolezza del professor Franco Bampi, si alterneranno in onda la comicità di Daniele Raco, ma anche Michele Maisano con i ricordi di una carriera approdati in un libro e poi spazio pure al giallo di Mario Paternostro, all'esordio con il dialetto del neo sovrintendente del Carlo Felice nonchè le note del Circolo Mandolinistico "Risveglio" guidato da Eliano Calamaro, uno dei primi violini dello stesso Teatro genovese: repertorio di Verdi, Paganini e De Andrè.

Nel corso della serata si alternaranno ospiti provenienti da molte parti della regione: gli organizzatori della festa della zucca di Murta, giovani allevatori d'entroterra, i volontari dell'associazione Agende Rosse, alcuni bambini che parlano il dialetto con disinvoltura e molte altre soprese. Tutto gratis dalle 21 alla Gioventù.