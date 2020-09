Vendemmia, in Liguria è ottima: 15% in più rispetto allo scorso anno

GENOVA - Si presenta sotto i migliori auspici la vendemmia in Liguria, secondo Coldiretti. Le stime parlano di una produzione tra vino e mosto di circa 46 mila ettolitri, in crescita del 15% rispetto allo scorso anno, mentre a livello nazionale è stimato un calo del 5%. "Nonostante gli eventi atmosferici dell'ultimo periodo, il clima favorevole e le piogge 'giuste' hanno portato ad un buono sviluppo dei grappoli, e anche quest'anno la qualità del vino ligure risulterà ottima"affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa .

La previsione ligure è più ottimistica di quella nazionale, dove per il 2020 si stima una produzione di vino attorno ai 45 milioni di ettolitri, in calo di circa il 5% rispetto allo scorso anno. Con la vendemmia si attiva un motore economico importante per la nostra regione, che non dipende solo dalla vendita del vino ma anche dalle opportunità di lavoro che questo settore genera lungo tutto la filiera".

La Liguria vanta 8 Doc (5Terre, Rossese di Dolceacqua, Riviera Ligure di Ponente, Golfo del Tigullio - Portofino, Val Polcevera, Colline di Levanto, Colline di Luni e Ormeasco di Pornassio) e 4 IGT (Colline del Genovesato, Liguria di Levante, Colline Savonesi, Terrazze dell'imperiese). Due bottiglie su tre appartengono a Doc e Igt.