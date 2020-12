Vax day, Toti: "Domenica si comincia, entro l'estate 600 mila liguri vaccinati"

GENOVA - "I numeri in Liguria sono sotto controllo, anzi stanno calando. E questa è un'ottima notizia che ci porta direttamente al 27 dicembre, giorno in cui cominceremo a fare i vaccini". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti durante il consueto collegamento on line per commentare i numeri della pandemia in Liguria.

"Al più tardi domenica all'alba le 320 dosi di vaccino destinate alla Liguria saranno al Policlinico San Martino - ha detto - e noi intorno alle 9,30 inizieremo le vaccinazioni. Sarà certo una giornata simbolica. Ma le dosi di vaccino continueranno a arrivare giorno dopo giorno e noi non ci dovremmo più fermare finché tutte le categorie a rischio non saranno messe in sicurezza. Entro la fine di gennaio 2021, stando ai numeri, dovremmo aver vaccinato tutto il personale sanitario e i grandi anziani nelle residenze sanitarie. Poi entro l'estate ci aspettiamo di vaccinare almeno 500, 600 mila liguri tanto che si possa poi parlare di quell'immunità diffusa che ci consentirà di tornare alla normalità della nostra vita".

