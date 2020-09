Vaccino influenza, Viale: "Aumentati ordinativi del 50% rispetto al 2019"

GENOVA - "Noi siamo partiti per tempo con le prenotazioni dei vaccini e con un quantitativo superiore all'anno scorso, in previsione anche del potenziamento e dell'allargamento previsto dalle raccomandazioni del ministero per coprire le età pediatriche da 6 mesi a 6 anni e per le persone over 60 e non più solo over 65 come gli anni scorsi. Abbiamo aumentato gli ordinativi del 50% per poter far fronte all'ampliamento previsto per fascia di età della popolazione" spiega l'assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale parlando dei vaccini antinfluenzali per la prossima stagione, che saranno a disposizione dei liguri da ottobre e che quest'anno, in concomitanza con il covid-19, verranno resi disponibili gratuitamente ad una più ampia parte di popolazione, come previsto dalle circolari ministeriali.

"Sono in corso e già a buon punto gli accordi con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta per la realizzazione delle vaccinazioni. Con le regole covid ci sono studi medici che hanno spazi e capienza sufficienti per consentire l'accesso a flussi di persone per arrivare agli obiettivi previsti e altri che non li hanno. Stiamo cercando quindi strutture idonee anche con l'aiuto delle Asl sul territorio" conclude Viale.