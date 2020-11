Vaccino antinfluenzale, il professor Icardi rassicura: "Le dosi ci saranno per tutti"

GENOVA - I vaccini ci saranno e per tutti. Il professor Giancarlo Icardi, direttore di Igiene dell’Ospedale San Martino di Genova, rassicura chi teme di non riuscire ad assicurarsi una dose di vaccino antinfluenzale, vista la carenza segnalata dai medici di famiglia e dai pediatri.

“E’ stato lo straordinario aumento delle richieste che ha fatto sì che anche le aziende produttrici di vaccini abbiano un certo ritardo nella consegna”. Ed è proprio questo ritardo che ha causato, secondo Icardi, una mancanza di vaccini per i medici di medicina territoriale e per i pediatri che in massa hanno aderito alla campagna di vaccinazione.

“Io auspico che entro la metà di novembre le aziende prodruttrici si mettano in pari con la consegna del vaccino” ha detto Icardi. Si tratta del 30, 35 per cento delle dosi che la Regione Liguria ha opzionato ed acquistato nel giugno scorso. “Dovremmo quindi avere tutto il tempo di completare la campagna di vaccinazione con la consegna delle dosi entro il 15 o al massimo 30 di novembre – ha sottolineato Icardi – da noi infatti, i virus influenzali circolano soprattuttto tra la fine di dicembre e i mesi di gennaio e febbraio”.