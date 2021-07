Vaccini senza prenotazione in Liguria, seconda domenica di open day

GENOVA - Va avanti la campagna vaccinale in Liguria. Sono 1.444.782 le dosi somministrate ai cittadini liguri dall’inizio della campagna vaccinale corrispondenti all’87% sul consegnato. Nella giornata di sabato sono 6.557 i vaccini di tipo freeze (Pfizer e Moderna) effettuati e 2.284 quelli di tipo cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 8.841 vaccini somministrati.

La Regione ricorda che tutte le persone che non si sono ancora vaccinate potranno ricevere la prima dose del vaccino anti Covid recandosi senza appuntamento in uno dei punti previsti dalle Asl della Liguria. Ecco dove e quando vaccinarsi oggi domenica 11 luglio ((il richiamo sarà fatto dopo 21 giorni e non 42):

ASL 1 - Palasalute di Imperia dalle 8 alle 18;

ASL 3 - Hub Fiera di Genova (Padiglione Jean Nouvel) dalle 8 alle 13;

ASL 4 - Hub di Caperana (Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate) dalle 8 alle 18;

ASL 5 - Hub dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana dalle 8 alle 18

L'OPEN DAY DEL SABATO - Buona è stata la riposta dei liguri anche nel corso degli open day organizzati in tutta la Liguria e durante l’Open Night organizzato lo scorso giovedì che ha visto 1591 persone vaccinarsi: in ASL 1 sono state 100 le vaccinazioni effettuate tra il Palabigauda e il Palasalute di Imperia; in ASL 2 a Finalborgo vaccinate oggi 156 persone; in Asl 3 all’hub della Fiera di Genova 405 persone vaccinate; In ASL 4 70 vaccinati di età compresa tra i 30 e i 50 anni; e in Asl 5 175 di cui 50 minorenni dai 12 anni in su, vaccinati. Sul fronte delle prenotazioni dei vaccini da parte dei turisti piemontesi in vacanza in Liguria, dall’inizio della campagna, si è raggiunta la quota di 1.582.

IL BOLLETTINO - Sono 26 i nuovi positivi al Covid in Liguria, di cui 14 nella ASL 5 Spezzina, quattro nella Asl 3 Genovese, due nella Asl 4 del Tigullio, 4 nel Savonese, uno a Imperia e uno non riconducibile alla residenza in Liguria. 2.400 i tamponi molecolari effettuati e 3.129 i test antigenici. Sempre sette casi positivi ogni 100.000 abitanti come media ligure negli ultimi sette giorni, di cui 6 a Savona, 9 alla Spezia, 5 a Imperia e 5 a Genova. Diminuisce la pressione ospedaliera con 16 ospedalizzati, di cui 9 posti letto occupati nella media intensità due meno di ieri, e sette posti letto in terapia intensiva.