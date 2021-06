Vaccini record, in Liguria superate le 106mila dosi in una settimana

GENOVA - Una settimana di sprint vaccinali con il raggiungimento di quota 106mila dosi inoculate nonostante le preoccupazioni per le condizioni di Camilla, la giovane di Sestri Levante che purtroppo non ce l'ha fatta a causa di una trombosi post AstraZeneca. E mentre l'Italia sospende sia Johnson sia AstraZeneca per tutti indistintamente sotto i 60 anni di età, i numeri dei vaccinati continuano a salire.

"Oggi (domenica, ndr) scende ancora l'incidenza del virus nella nostra regione con 8 positivi su 100.000 abitanti e zero decessi. E questa settimana abbiamo raggiunto il record delle vaccinazioni con 106.963, mai cosi' tante effettuate fino ad oggi", ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti.

Che continua: "Da lunedì 7 giugno siamo in zona bianca e questo è il primo week end di ritorno alla quasi normalità. E' stato abolito il coprifuoco, anche se resta l'obbligo delle mascherine e del distanziamento. Non si tratta di un liberi tutti, restano le precauzioni, ma grazie alla riduzione dei contagi e del numero delle vittime e alla buona riuscita della campagna di vaccinazione, stiamo andando in una buona direzione".