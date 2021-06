Vaccini over 18, è ancora boom di prenotazioni

GENOVA - Parte con anticipo e con numeri altissimi la prenotazione dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson per la fascia dai 18 anni in su: ieri, lunedì 31 maggio, si è infatti aperta la seconda ondata volontaria per chi voleva e vuole vaccinarsi e ha copmpiuto i 18 anni di età.

Le "code" sul portale iovaccino.regione.liguria.it erano già altissime dalle 9 di sera, con anche 7mila persone davanti a chi si era appena collegato, ma andavano anche celermente a diminuire.

All'alba del primo giugno c'erano già oltre 13mila prenotati (su 20500 vaccini disponibili) con Johnson & Johnson andato esaurito qualche minuto prima della mezzanotte in Asl3 (Genova) e in Asl1 (Imperia), mentre risulta ancora disponibile nelle altre tre Asl. Ci sono invece ancora disponibilità per AstraZeneca, che da questa mattina si può prenotare anche negli altri canali: CUP, farmacie, numero verde regionale.

Lunedì è arrivato anche l'ok da parte di Aifa, l'agenzia del farmaco italiana, al vaccino Pfizer per i giovanissimi, dai 12 ai 15 anni di età, dopo il parere favorevole dell'agenzia europea Ema.