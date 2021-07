Vaccini, la Liguria non si ferma: open night e su Primocanale focus con il commissario Figliuolo

GENOVA - La Liguria non vuole rallentare per quanto riguarda la campagna vaccinale. Stasera l'open night dalle 20 alle 24 nei cinque principali hub della Liguria: a Genova, Imperia, Savona, Chiavari e alla Spezia, la prima “Open Night” ad accesso libero, senza prenotazione, organizzata da Regione Liguria per la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti Covid (Pfizer) con il richiamo a 21 giorni. Al momento hanno completato il ciclo vaccinale in 518.724 in Liguria. I vaccini consegnati sono 1.664.665, quelli somministrati 1.421.744, l'85%. Dopo il successo dell'open day dello scorso weekend oggi la la notte per agevolare chi ancora non si è vaccinato. Mentre nel prossimo fine settimana altro open day con la Asl2 savonese che come di consueto anticiperà i tempi.

FAKE NEWS E VACCINI, FOCUS SU PRIMOCANALE CON COMMISSARIO FIGLIUOLO - Sarà il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo ad aprire la trasmissione '+ vaccinati + liberi' organizzata da Regione Liguria e Alisa, in collaborazione con Primocanale e 'Il Secolo XIX'. L'appuntamento è a Genova a Terrazza Colombo a partire dalle 21.00 di giovedì 8 luglio in occasione della prima open night. Una serata organizzata per dare la possibilità ad ancora più liguri di completare la vaccinazione entro il mese di luglio.

IL BOLLETTINO - Sono 16 i nuovi contagi covid riscontrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Emergono da 2811 tamponi molecolari e 2189 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è dello 0,4%, mentre a livello nazionale è dello 0,8%. Attualmente i positivi in Liguria sono 1337, 13 più di ieri (103.527 i contagiati da inizio pandemia, compresi morti e guariti). I nuovi casi sono stati tracciati 5 nel Savonese, 6 nell'area di Genova, 3 nello Spezzino, 1 nell'Imperiese e 1 nel Tigullio. Gli ospedalizzati sono stabili: 18, con 7 ricoverati in terapia intensiva come ieri. I guariti sono 3. Non si registrano decessi: i morti complessivi sono 4.352. In isolamento domiciliare ci sono 120 persone, 15 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 237, erano 22. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 11.762 dosi di vaccino.

VACCINI, CORSIA PREFERENZIALE PER I MARITTIMI - Da domani gli hub del Terminal Crociere di Savona in Asl2, della Fiera di Genova in Asl3 e dell'ex Fitram della Spezia in Asl5 garantiranno un canale prioritario a presentazione, quindi senza prenotazione, per ogni marittimo che desideri ricevere la somministrazione del vaccino, sia prima che seconda dose, seguendo le raccomandazioni del ministero per quanto riguarda le tipologie di vaccino. Inoltre le stesse Asl hanno dato la propria disponibilità a consegnare i vaccini a bordo, richiesta della nave, per l'inoculazione da parte del medico di bordo. "La Liguria è accanto ai marittimi - commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Siamo consci di quali siano le necessità di questa categoria e quanto i tempi di sosta in porto siano brevi: per questo abbiamo pensato che fosse giusto agevolarli in una questione tanto importante come il vaccino. In questo modo forniamo un servizio importante che ci aspettiamo possa riguardare molte persone, vista l'enorme rilevanza della Liguria dal punto di vista dei traffici marittimi".