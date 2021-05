Vaccini in Liguria, lunedì secondo giorno di prenotazione per gli Over 18: i dettagli

GENOVA - Lunedì il nuovo open day di Regione Liguria per la campagna vaccinale. Prenotazioni aperte per Astrazeneca e Johnson e Johnson a tutti gli Over 18 dalle ore 23 di lunedì 31 maggio. La prima giornata ha visto una grande partecipazione dei giovanissimi che non hanno perso tempo e hanno colto l'occasione per prenotarsi e qualcuno anche vaccinarsi visto i tempi ristretti. Oltre 24mila Over 18 hanno potuto prenotare il vaccino con Astrazeneca o Johnson attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it.

Venerdi sera sono partite anche le prenotazioni per la fascia 40-44 anni sul portale online prenotovaccino.regione.liguria.it: in meno di 24ore erano quasi 16mila (15.952) quelle andate a buon fine (1.489 in Asl1; 2.757 in Asl2; 7.677 in Asl3; 1.469 in Asl4 e 2.560 in Asl5). E da lunedì mattina i liguri in questa fascia di età potranno prenotarsi anche attraverso gli altri canali (numero verde 800 938818, farmacie abilitate al servizio Cup, sportelli Cup di Asl e ospedali).

Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo spinge per accelerare ancora di più il percorso vaccinale: “Dal 3 giugno apriamo a tutte le fasce di età e alle aziende” ha spiegato appena qualche giorno fa. Più un imput che altro. Servirà infatti il tempo necessario per adattarsi e pianificare tempi e modalità spiegano le Regioni. In Liguria il presidente Toti ha indicato una data di massima in cui tutto potrebbe essere pronto: quella del 7 giugno. Immediatamente dopo dunque la settimana intermezzata dal 2 giugno. Ma se sarà possibile si partirà anche prima, garantisce il governatore.

In merito alla campagna vaccinale, la Liguria è al 96% dei vaccini somministrati rispetto a quelli consegnati. Quasi 938mila dosi somministrate (937.799) di cui oltre 320mila seconde dosi (320.356). Nelle ultime 24 ore, sono stati somministrati 9.684 vaccini di cui 6.225 vaccini freeze e 3.459 di tipo cold.