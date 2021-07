Vaccini in Liguria, con le open night di questa settimana quota 90mila

GENOVA - Una interrogazione dell'opposizione in consiglio regionale, presentata dal consigliere Paolo Ugolini (M5S), chiede chiarezza sull'andamento vaccinale in Liguria: "Dopo un momento di fiacchezza, sono oltre 80 mila i vaccini prenotati questa settimana in Liguria al netto degli open day, quindi riteniamo di raggiungere quota 90 mila che è il target assegnatoci dalla struttura commissariale", risponde in consiglio il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanita' Giovanni Toti.

Confortanti, dice Toti, anche i dati di copertura per fascia d'età: "Tra i 60 e i 69 anni il 78,5% dei liguri ha ricevuto la prima dose di vaccino; tra i 50 e i 59 anni il 71,5%, tra i 70 e i 79 il 70,4%, oltre gli 80 anni il 93%, il totale della popolazione ligure il 67,8%. Resta fragile la richiesta di vaccini nella fascia 12-49 anni, che per il momento si ferma al 46,8%".

"Per le ospedalizzazioni gravi l'immunità di gregge la potremmo quasi ritenere raggiunta, per il contagio ovviamente si tratta di raggiungerla anche con la seconda dose, la politica di anticipare le secondi dosi mira proprio a questo".