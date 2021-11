Vaccini, il ministero della Salute: "Dal primo dicembre terze dosi anche per le fasce d'età dai 40 ai 60 anni"

GENOVA - E' arrivata la conferma da parte del ministero della Salute: dal prossimo primo dicembre saranno chiamati a fare la dose di richiamo anche coloro che rientrano nelle fascia d'età dai 40 ai 60 anni. "La terza dose è assolutamente strategica per la campagna vaccinale" ha annunciato al question time alla Camera il ministro della Salute Roberto Speranza, aggiungendo che il governo valuterà se modificare la validità delGgreen pass "se emergeranno nuovi dati".

Come per le altre categorie indicate per la somministrazione della terza dose, anche per la fascia dei 40-60enni il richiamo andrà effettuato a sei mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario con due dosi e si utilizzerà un vaccino a mRna.

Soddisfatto il presidente della Regione Liguria ed assessore alla Sanità Giovanni Toti, che aveva già espresso di attendere da parte del Governo il via libera definitvo per somministrare le terze dosi in maniera diffusa: "La Liguria è pronta a somministrare la terza dose in modo diffuso. Liguria Digitale ha già elaborato il sistema in grado di gestire le prenotazioni in base alla data dell’ultima dose di vaccino ricevuta da ogni cittadino. L’augurio, ovviamente, è che le persone dimostrino la stessa solerzia e lo stesso spirito che hanno avuto con la prima e la seconda dose: ne va della salute di tutti noi".

“I vaccini restano l’unica strada percorribile per evitare di tornare a una situazione analoga a quella che abbiamo vissuto lo scorso anno – aggiunge Toti – Nonostante un incremento della diffusione del virus infatti, proprio grazie ai vaccini il numero delle persone ricoverate rimane sotto controllo, e i numeri sulle somministrazioni e le prenotazioni delle dosi aggiuntive ci fanno ben sperare: oggi alle 12 sono infatti partite le prenotazioni per la dose aggiuntiva dedicata a tutti coloro che avevano ricevuto il vaccino Johnson& Johnson, e sono state circa 1000 nei primi 15 minuti, 2000 alle 18. Sono invece 61.782 le terze dosi somministrate, e quasi 100mila, per la precisione 98.494, le prenotazioni per la terza dose in Liguria”