Vaccini: da lunedì 15 convocazione via sms per terza dose a tutti gli aventi diritto

GENOVA - Gli aventi diritto alla terza dose di vaccino riceveranno via sms la "convocazione" dalla Regione Liguria, attraverso un meccanismo predisposto da Liguria Digitale,

Una parte di messaggi, chiarisce una nota, è già stata inviata agli aventi diritto e da domani mattina, lunedì 15 novembre, partirà l'invio di massa, con una media di oltre 500 sms ogni ora. In particolare, a tutti gli utenti aventi diritto arriverà un sms sul cellulare per ricordare loro la possibilitàdi prenotarla fin da subito. Il sms arriverà a coloro che abbiano prenotato le prime somministrazioni attraverso la piattaforma prenotovaccino.regione.liguria.it o anche attraverso gli ordinari canali di prenotazione (sportelli e call center CUP, farmacie e medici di medicina generale); a coloro non abbiano già effettuato la somministrazione della dose booster; a coloro che non si siano prenotati e non siano quindi già in attesa di riceverla.

Sarà quindi il sistema di prenotazione che proporrà automaticamente tutte le migliori date disponibili, a partire da sei mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale nel luogo da loro preferito. Nelle 48 ore antecedenti la data prenotata arriverà agli utenti un secondo sms ricordando data, orario e luogo di prenotazione