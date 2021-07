Vaccini Covid senza prenotazione: in Liguria nel weekend nuovo open day Pfizer

GENOVA - Nuovi open day ad accesso diretto per la vaccinazione anti Covid-19 da venerdì 9 luglio e nel fine settimana del 10 e 11 luglio nelle cinque Asl della Liguria, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria e Alisa per invitare i cittadini a vaccinarsi con la prima dose (Pfizer), senza dover prenotare l’appuntamento e con la garanzia del richiamo dopo 21 giorni.

“Gli open day che sono stati realizzati sul territorio sono stati un successo – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - con oltre 10mila persone che hanno ricevuto la prima dose Pfizer, tra cui molti giovani. Il messaggio è chiaro: il vaccino è indispensabile per difendere noi stessi e chi ci sta vicino dal virus e dalle sue varianti e rappresenta l’unica via di uscita dalla pandemia, per poter tornare alla nostra vita, ad abbracciare i nostri cari, a lavorare, garantendo anche alla nostra economia una ripartenza stabile e duratura nei prossimi anni. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è di presentarsi agli open day negli orari indicati, soprattutto per evitare disagi o lunghe attese”.

E intanto questo giovedì è la volta dell'open night con gli hub aperti dalle 20 alle 24. Un altra misura per agevolare tutti coloro che vogliono vaccinarsi o che ancora non lo avevano per fatto a causa delle complicazioni burocratiche. Primocanale in diretta dalle 21 per seguire la giornata e con un focus in collaborazione con la Regione Liguria, Alisa e Il Secolo XiX sulle fake news legate alla campagna vaccinale (LEGGI QUI) .

Gli open day del prossimo weekend si svolgeranno con le sugeunti modalità:

• Asl1: venerdì 9 e sabato 10 al Palabigauda di Camporosso (dalle 8 alle 18);

sabato 10 e domenica 11 al Palasalute di Imperia (dalle 8 alle 18)

• Asl2: giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio presso il Palacrociere di Savona dalle 9 alle 18 (giovedì 8 anche open night dalle 20 alle 24) dalle 9 alle 18;

giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 a Finale Ligure presso il Chiostro di Santa Caterina a Finalborgo (via Lancellotto) dalle 9 alle 18.

• Asl3: sabato 10 luglio dalle 13 alle 18 e domenica 11 luglio dalle 8 alle 13 presso Hub Fiera di Genova (Padiglione Jean Nouvel).

•Asl 4: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio all'hub di Caperana (Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate) dalle 8 alle 18.

• Asl 5: sabato 9 e domenica 10 presso l’hub dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana dalle 8 alle 18 (con l’indicazione a prediligere sabato 9 per la fascia di età 12-17 anni).