Vaccini Covid in Liguria, il primo stock arriva domenica 27 dicembre a Genova

GENOVA - Il primo stock di vaccini anti covid in Liguria arriverà domenica 27 dicembre alle 8 all'ospedale San Martino di Genova, dove saranno somministrate le prime dosi insieme a due residenze sanitarie assistenziali. Lo conferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza coronavirus.

"Nei giorni seguenti inizierà la campagna vaccinale nei 15 centri di inoculazione previsti in Liguria", ribadisce Toti. Non è ancora stato deciso chi sarà il primo vaccinato in Liguria. Dei primi 320 vaccini, circa 100 dovrebbero andare alle rsa, una ventina alla medicina del territorio e ai volontari delle pubbliche assistenze, circa 200 a infermieri, oss e medici dell'ospedale San Martino.

Prevista la somministrazione di circa 6 vaccini all'ora in un'unica sala del San Martino dove la prima somministrazione dovrebbe concludersi entro la mattinata del 28 dicembre. "Le due rsa hanno una cinquantina tra ospiti e pazienti ciascuna, - spiega - nelle prossime ore diremo i nomi delle strutture". "Riteniamo sia giusto dare l'esempio perciò abbiamo scelto una variegata schiera di professionalità che si vaccineranno per primi nel Vaccine Day", sottolinea.

Intanto dall'Ema (l'Agenzia europa per i Medicinali), è arrivata la raccomandazione di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid-19 Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer, da somministrare alle persone a partire dai 16 anni di età. Il parere scientifico dell'Ema apre la strada alla prima autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino anti Covid-19 nell'Ue da parte della Commissione europea.