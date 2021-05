Vaccini, arrivano 75mila dosi in Liguria in una settimana

GENOVA - Arrivano quasi 75mila dosi di vaccino in Liguria. La prossima settimana, tra il 10 e il 16 maggio, sono infatti previste in Liguria ulteriori consegne per complessive 74.220 dosi. In particolare, sono attese 53.820 dosi Pfizer (mercoledì 12 maggio) mentre sabato 15 sono attese 9.100 dosi di Moderna, 7.300 dosi di Astrazeneca e 4mila dosi di Johnson e Johnson.

Dalle 23 di lunedì 10 maggio, inoltre potranno prenotarsi attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it anche i liguri nella fasce di età 55-59 anni (da martedì 11 anche attraverso gli altri canali) mentre per il personale scolastico (docente e non docente), le prenotazioni cominceranno dalle ore 8 di mercoledì 13 maggio, chiamando al numero verde 800 938 818: le vaccinazioni saranno programmate nelle giornate successive. Su circa 29mila appartenenti a questa categoria, sono 16.406 le persone ancora da vaccinare.