GENOVA - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto oggi pomeriggio la seconda dose di vaccino anti Covid all’hub della Fiera del Mare, anticipando il richiamo con Pfizer dopo la prima dose Astrazeneca ricevuta il 28 maggio scorso.

Questa sera in corso in tutte le Asl liguri una nuova Open night per permettere ai liguri di vaccinarsi senza appuntamento con la prima dose o di anticipare il richiamo