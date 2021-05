Vaccini, al via per il personale scolastico le prenotazioni dal 13 maggio in Liguria

GENOVA - "Un terzo dei liguri ha già ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid". Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto punto stampa sulla pandemia. Sono 453.652 i liguri a cui è stata somministrata la prima dose (il 29,75% del totale rispetto a una media nazionale del 26,30%), 239.010 hanno ricevuto anche la seconda (il 15,67% rispetto a una media nazionale dell'11,40%).

E a proposito di vaccini, per gli under 60 vulnerabili le prenotazioni sono partite nella serata di venerdì tramite il canale online, mentre da lunedì 10 maggio sarà possibile prenotare anche tramite il numero verde e le farmacie. Per il personale scolastico (docente e non docente), dopo alcune ore di lavoro con la direzione distrettuale della scuola è stato deciso che le prenotazioni cominceranno dalle 8 del 13 maggio, chiamando al numero verde 800 938 818: le vaccinazioni saranno programmate nelle giornate successive. Ne mancano 16.406 su 29mila totali da vaccinare.

La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo. "Siamo al 91% dei vaccini somministrati sui consegnati. Questa settimana sono stati somministrati finora 66mila vaccini, mancano ancora i numeri di sabato ma se questa tendenza si confermasse segneremmo un nuovo massimo, superando il già ottimo risultato della settimana scorsa. Regione Liguria è sopra il 30% dei vaccinati con una dose, quasi un terzo della popolazione, 3,4% in più rispetto alla media nazionale e 15,6% ha ricevuto anche la seconda dose, 4,2% in più della media italiana. Raggiunta anche quota 82% di over 80 mentre siamo al 60% di over 70 e questo consente da oggi di aprire ai cittadini vulnerabili, da lunedì alla fascia 55-59 anni. Chi era già programmato nelle liste e poi sospeso per i noti problemi di alcune tipologie di vaccino sono in corso di riprogrammazione attraverso sms inviati da Liguria Digitale".