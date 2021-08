Vaccinazioni, Toti: "Da lunedì vaccini senza prenotazione per i giovani dai 12 ai 18 anni"

GENOVA - “Da lunedì i ragazzi tra i 12 e i 18 anni si potranno vaccinare senza prenotazione in tutte le Asl della Liguria. Questo ci garantirà una nuova accelerata in questa fascia d’età, che sta comunque procedendo a ritmo spedito. Più del 50% dei giovani (49.371) nella fascia 12-19 anni ha infatti già ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19. Un risultato che testimonia quanto i ragazzi abbiano capito l’importanza di ripartire in sicurezza. Un grazie va anche ai genitori che hanno permesso ai loro figli di vaccinarsi, garantendogli un futuro più spensierato e libero. Ci auguriamo che siano d’esempio per gli over 50 che ancora non hanno aderito alla campagna, mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento delle vaccinazioni tra i più giovani.

Da lunedì quindi in ASL 1 i ragazzi tra i 12 e i 18 anni si potranno vaccinare senza prenotazione in tutti i centri di vaccinazione, in ASL 2 al Terminal crociere Savona (dal lunedì al venerdì ore 9-19) e a Santa Caterina a Finale Ligure sabato (ore 9-19), in ASL 3 alla Sala della Chiamata del Porto e al Teatro della Gioventù, in ASL 4 in tutti i centri di vaccinazione, in Asl5 all’ex Fitram La Spezia e all’Hub Sarzana.

In particolare negli ultimi giorni, da venerdì 13 agosto ad oggi 18 agosto, sono stati vaccinati 3106 ragazzi con la prima dose, mentre 2462 hanno completato il ciclo. Solamente all’Hub di San Benigno, da quando è stata aperta la linea dedicata ai minorenni, sono stati vaccinati oltre 2.500 ragazzi. Sono più di 1.400 le prenotazioni fino al 31 agosto sono più di 1.400.