UniGe, il tasso di occupazione degli studenti laureati in Scienze Geologiche è del 90%

GENOVA - La professione del geologo ha una forte richiesta sia in Liguria sia in tutta l'Italia, per la prevenzione dei rischi, per il monitoraggio del territorio, per le risorse idriche e per quelle energetiche. Lo dimostra il fatto che il 90% degli studenti riesca a trovare un lavoro al conseguimento della laurea all'università di Genova.

I dati relativi ai laureati in Scienze Geologiche dell'Ateneo di Genova dal 2014 ad oggi (Giugno 2021) mostrano che tutti sono occupati in diversi ambiti, dalla carica di dipendenti di Enti, Aziende pubbliche e private fino a quella di liberi professionisti, insegnanti e ricercatori. In larghissima parte (il 93%) utilizzano nella propria occupazione la professionalità acquisita con la laurea magistrale. Anche i dati di Alma Laurea 2020 indicano tassi di occupazione dei nostri laureati magistrali, a 1 e 3 anni dalla laurea, rispettivamente dell'80% e del 100%.

Questo risultato è anche frutto dei contatti con il mondo del lavoro maturati dai nostri studenti durante il tirocinio formativo e la tesi di laurea.