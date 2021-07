Ubriachi e risse, sabato sera all'insegna delle botte: 'mala' movida in tutta la Liguria

GENOVA - Da Genova al Ponente la mala movida non è solo un problema dei vicoli del capoluogo ligure. Interventi a raffica per il personale del 118 di Genova e delle altre province della Liguria nella notte tra sabato e domenica. “Moltissimi interventi per risse e ubriachi - racconta il personale sanitario di Genova -. Abbiamo ricevuto chiamate per risse dal centro storico, Caricamento, corso Italia e Sampierdarena solo per citarne alcuni. Tutti codici verdi ma tantissimi interventi. E poi gli ubriachi, tantissimi anche loro”.

Il sabato sera di luglio post pandemia ‘regala’ a forze dell’ordine e personale 118 una notte di intenso lavoro. Si esagera con l’alcol e dopo qualche bevuta di troppo è facile che ci scappi la rissa. Un problema non solo di Genova ma che è statao evidenziato anche in altre località della Liguria, là dove la movida è più accesa. Da Alassio ad Albenga, da Sanremo a Ventimiglia: interventi in serie per placare risse e soccorrere i feriti e gli ubriachi, spesso giovani o giovanissimi. Nulla di grave sottolineano i soccorritori ma durante la notte il telefono ha squilla di continuo.

E sale la preoccupazione per stanotte. La partita Italia-Inghilterra valida per la finale dell’Europeo potrebbe, in caso di vittoria Azzurra, portare a una notte via. Rafforzati in piazza a Genova i controlli così come nelle altre città delle Riviere.

(foto d'archivio)