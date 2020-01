Tv, mobili e frigoriferi abbandonati all'aperto, lotta agli incivili dell'abbandono facile

GENOVA - Rifiuti abbandonati nelle strade delle città della Liguria. Ogni giorno sono numerose le segnalazioni che arrivano dai cittadini che denunciano lo scarso livello civico di alcuni di soggetti che lasciano, senza troppi problemi, i rifiuti in luoghi non idonei. dal Ponente al Levante della Liguria i casi ripetono. Materassi, sacchetti, mobilio e molto altro abbandonati sui marciapiedi o appena accanto ai bidoni. Un problema di senso civico che si ripercuote sulla bellezza delle cittadine.

C'è poi chi dovrebbe fare la differenziata ma si incarta, è il caso di dirlo, con la corretat distribuzione, ma questo è già un altro discorso. Solo a Genova sono quasi triplicate le sanzioni per abbandono di rifiuti ingombranti elevate da Amiu grazie all’uso delle telecamere. Il Comune di Genova ha installato circa 300 telecamere per il progetto Genova Città Sicura, di cui 25 posizionate in posti utilizzati per gli abbandoni di rifiuti. Le sanzioni sono state di cifre comprese tra 300 euro (per “conferimento rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta Rsu”) e 1.200 euro (per “scarichi di tv a tubo catodico / frigoriferi con motore”).

Secondo voi, a Genova come nelle altre città della Liguria, è giusto dare pene più severe per chi abbandona i rifiuti ingombranti nell'ambiente?