Turisti verso il mare della Liguria, code e incolonnamenti sulle autostrade

GENOVA - Sabato di code lungo le autostrade della Liguria. Situazione prevedibile con i tanti turisti diretti a Genova per gli imbarchi ai traghetti e quelli che invece puntano le riviere di Levante e Ponente. Ancora una volta dunque la fragilità della rete ligure è messa in evidenza, in attesa dei lavori che riguarderanno la A10 nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' a partire dal 16 agosto. In questo senso venerdì prossimo è previsto un incontro tra Regione, Autorità portuale e Comune di Genova per fare il punto.

In questo sabato cose segnalate lungo tutte le arterie autostradali liguri. In A12 code a tratti da Sestri Levante verso La Spezia e da Genova verso Recco. In A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7. Sempre in A10 code fino a 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa traffico intenso e coda anche all'uscita di San Bartolomeo.

In A15 una coda in mattinata che ha raggiunto i 10 km di incolonnamenti tra Pontremoli e lo svincolo per la A12. Code anche in A26 a causa di un incidente tra Masone e il bivio per la A10 e incolonnamenti anche tra Ovada e Masone per traffico intenso sulla rete. Traffico intenso anche sulla A7 per chi prova a raggiungere la Liguria con code a tratti che si sono formate tra Busalla e Genova. E domani il rischio di code al contrario per i rientri dal weekend di vacanza. Seppur limitati visto il periodo di vacanza che porta verso la settimana che precede Ferragosto.

AGGIORNAMENTO ORE 14

Alle 13 circa sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce nel tratto compreso tra Masone e il bivio con l’A10 verso Sud è stato risolto un incidente avvenuto al km 2. Si è trattato di un incidente autonomo di una moto, a seguito del quale il motociclista è rimasto ferito. Attualmente il traffico circola su entrambe le corsie libere e disponibili e si registrano 11 km di coda, in diminuzione, in direzione del bivio con l’A10.

Sempre dal primo pomeriggio, sulla A10, coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa traffico tntenso.