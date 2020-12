Turismo in Liguria, a settembre balzo degli italiani e crollo dall' estero

GENOVA - Un segnale di speranza per il turismo ligure, penalizzato dall'emergenza Covid, arriva dai dati relativi al mese di settembre del 2020, pubblicati dall'osservatorio turistico regionale. Le presenze degli italiani in Liguria sono state 199.891, con un piccolo balzo in avanti rispetto allo stesso periodo, ovvero settembre dello scorso anno.

Un aumento del 3,49% che corrisponde a 6.739 in più. Viene così confermato l'indicatore positivo di agosto sempre per gli italiani, con 18.122 presenze in più rispetto al 2019 quando erano state in Liguria 382.366.

L'emergenza pandemica da Covid 19, ha condizionato invece in maniera importante, il flusso degli stranieri verso la Liguria: a settembre il calo degli arrivi è stato di 51.675 unità, mentre le presenze sono diminuite del 110% passando da 247.190 a 136.699.