Turismo, il ministro Garavaglia a maggio in Liguria per fare il punto sul futuro

GENOVA - "Le rassicurazioni del ministro Garavaglia sulle concessioni aiutano i balneari a programmare il futuro, a cominciare dall'uscita dalla crisi economia provocata dalla pandemia sanitaria. Non servono nuove norme, ce ne sono già due: una con la proroga al 2033 e un'altra che congela le concessioni per il Covid. Avremo l'onore di ospitare il ministro a breve in Liguria e non mancherà un momento di confronto con i balneari, per assicurarli ulteriormente sul futuro, oltre a ribadire l'impegno della Lega per l'intero comparto. L'estate sarà quindi la stagione della ripartenza per tutti, gestori e utenti". Lo dice in una nota il consigliere regionale Stefano Mai, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

Il ministro Massimo Garavaglia al turismo sarà in Liguria a metà maggio e sarà il momento per fare i conti, anche perché dalla Liguria arrivano segnali contrastanti. Da un lato il dato, drammatico, per cui in Liguria il Covid ha fatto chiudere 1.250 strutture ricettive su 5.000, secondo l'Osservatorio Turistico Regionale sul settore dell'ospitalità. Dall'altro la grande voglia di tutti di ripartire fa presagire che sarà un'estate in cui la Liguria riuscirà a ripartire con grande sprint, c'è già in campo la polizza assicurativa sanitaria per turisti e albergatori, un unicum in ambito nazionale. L'unica paura