Turismo, formazione e 500 euro per 5 mesi per stagionali in Liguria

GENOVA - Su proposta degli assessori al Turismo e all'Occupazione Gianni Berrino e alla Formazione Ilaria Cavo è stata varata la seconda parte del Piano straordinario di sostegno al settore turistico danneggiato a causa del coronavirus. Dopo i bonus per le assunzioni è stato approvato il piano Smart@ttivo, un progetto con una dotazione di 3,7 milioni. Si tratta di fondi che, insieme ai 14,5 milioni per le micro, piccole e medie imprese, vanno ad aggiungersi agli oltre 100 milioni già stanziati da Regione Liguria in questa emergenza, a sostegno del lavoro e delle imprese, per innovazione, sicurezza, commercio, artigianato, cultura, turismo.

Smart@ttivo è una misura "innovativa nelle sue modalità di attuazione, pensata per sostenere anche con un contributo economico i lavoratori stagionali del turismo, tra le categorie più colpite dall'emergenza coronavirus, e allo stesso tempo dare un'opportunita' di accrescimento delle loro competenze utili a migliorare ulteriormente la qualità dell'offerta della Liguria", commentano Berrino e Cavo.

La misura è dedicata a tutti i lavoratori stagionali attualmente disoccupati che nell'arco degli ultimi 3 anni (2017 - 2019) abbiano lavorato almeno 8 mesi complessivi nel periodo compreso tra aprile e ottobre, ma anche ai liberi professionisti che operano nel turismo, stagionalmente, e che abbiano avuto un fatturato, sempre nel periodo compreso tra aprile e ottobre, di almeno 20mila euro negli ultimi 3 anni. Chi parteciperà avrà una indennità di 500 euro al mese per partecipare a corsi di specializzazione da 20 ore al mese, per 5 mesi.