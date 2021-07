Turismo: Federalberghi Liguria, Werdin nuovo presidente

GENOVA - Aldo Werdin è il nuovo Presidente di Federalberghi Liguria. Amministratore Delegato dell'Excelsior Palace di Rapallo, è stato nominato per acclamazione dal Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea ordinaria che si è svolta oggi. "Siamo pronti per una rinascita che, a nostro avviso partirà proprio dal turismo se noi albergatori saremo messi nelle condizioni di garantire produttività e occupazione.

Il green pass rappresenta senz'altro in questo senso una giusta leva", spiega Werdin che sarà al timone di comando per i prossimi cinque anni: "Mai come in questo momento occorre lanciare il cuore oltre l'ostacolo - prosegue- con l'auspicio che il movimento turistico in e verso l'Italia e la Liguria sia facilitato da provvedimenti governativi, con tempistiche e modalità adeguate, sempre tenendo alta la guardia sulle necessarie ed indispensabili cautele contro la diffusione del contagio". I vice presidenti sono Gianluca Faziola, Marco Pasini, Andrea Valle e Igor Varnero. Mentre Americo Pilati, numero uno per tantissimi anni, è il nuovo presidente onorario: "Nonostante i mesi bui che tutti abbiamo trascorso e di fronte alle incognite che ci troveremo ancora davanti c'è voglia di ottimismo - sottolinea - per un settore, quello del turismo, che ha subìto più di altri ed in modo devastante le conseguenze della pandemia. Ma vi è anche la consapevolezza di una realtà che presenta circostanze ancora difficili".