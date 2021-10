Crociere, la Liguria guida la ripartenza: Genova, Savona e La Spezia nella top ten nazionale

GENOVA - Liguria prima regione italiana per numero di passeggeri movimentati con le crociere in questo 2021. L'annus horribilis 2020 è ormai alle spalle, i numeri lo dimostrano. Alla Liguria il primato indiscusso con i suoi tre porti, Genova, Savona e La Spezia, nella top ten nazionale. In totale nel 2021 movimentati 751.802 passeggeri delle crociere. Una ripresa tutta italiana che fa segnare un +325% rispetto al 2020 quando l'emergenza Covid ha completamente arenato le crociere. Le regole anti contagio e il rispetto delle norme e dei controlli hanno contribuito a far ripartire il settore anche se i numeri pre pandemia sono ancora lontani.

Il primo porto italiano è Civitavecchia con oltre 547mila passeggeri e 282 toccate. Poi ecco Genova al secondo posto con 460mila passeggeri, 147 toccate e un incremento rispetto al 2020 del 251%. A completare il podio Palermo con 300mila crocieristi movimentati. E gli altri porti liguri? Savona si piazza al sesto posto subito dietro Bari e Napoli, con 180mila passeggeri, 67 toccate e un incremento percentuale di passeggeri del 138%. Dopo Trieste e Monfalcone ecco La Spezia, nono porto crocieristico in Italia con 90mila passeggeri movimentati, 50 toccate di navi e un incremento percentuale di passeggeri pari al 67%.

In Italia in tutto 2.740.000 passeggeri movimentati a fine anno, il 325% in più dei 645 mila dell'anno scorso, oltre il quadruplo, e il 293% in più delle toccate nave. I dati sono stati illustrati alla presentazione della decima edizione dell'Italian cruise day ideato da Risposte Turismo, che si terrà a Savona il 29 ottobre. Soddisfatto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che sui social commenta: "Numeri che, tradotti per chi ama la politica del pessimismo e del “no a tutto” comprese le crociere, significano più turismo, più lavoro per le nostre attività, più futuro per il nostro territorio".

Prima del Covid la Liguria viaggiava su 1,8milioni di passeggeri movimentati e guardava con ottimismo al raggiungimento dell'obiettivo 2 milioni. Ora la ripartenza c'è stata. Ogni passeggero porta con se delle ricadute economiche sul territorio sia sotto l'aspetto diretto che indiretto: la cifra stimata dalla stessa Risposte Turismo è di 42 euro per passeggero. Il sistema crocieristico-portuale della Liguria punta a crescere ulteriormente. In queste settimane procedono ad esempio i lavori di ripristino del molo Ponte Parodi, area al centro di un più ampio progetto di riqualificazione che comprende l'Hennebique, lo storico silos granario del porto di Genova, che porterà alla realizzazione di una banchina dedicata appunto al polo croceristico.