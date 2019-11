GENOVA - L'allerta rossa è stata declassata ad arancione sul Levante nella zona C a partire dalle 21, contrariamente alla prima emanazione che prevedeva il colore rosso di allerta fino a mezzanotte. La valutazione delle nuove uscite modellistiche e il passaggio della piena della Magra, in corso in questi minuti all'interno dei limiti di guardia, hanno portato Arpal a modificare così l'allerta meteo:

Levante - da Portofino al confine con la Toscana (zona C): bacini piccoli GIALLA fino alle 08 di domani, lunedì 4 novembre; bacini medi e grandi ROSSA fino alle 21, poi ARANCIONE fino a mezzanotte, poi GIALLA fino alle 08 di domani, lunedì 4 novembre.

Entroterra di Centro-Levante - da Valle Scrivia alla Val d'Aveto (zona E): bacini piccoli GIALLA fino alle 08 di domani, lunedì 4 novembre; bacini medi e grandi ARANCIONE fino alle 21, poi GIALLA fino alle 08 di domani, lunedì 4 novembre.

Da segnalare nelle prossime ore ancora le possibili precipitazioni, con una bassa probabilità di temporali forti su tutta la Liguria. Primocanale ha seguito tutta la durata dell'allerta con oltre 15 ore di diretta no stop

Attenzione anche al moto ondoso, già in aumento in queste ore. Per domani la mareggiata si annuncia da Libeccio, intensa sulle coste del Centro-Levante (Zone B-C), con altezza di onda media di 4.5/5 metri e un periodo - l'intervallo di tempo fra un'onda e l'altra - intorno ai 10 secondi; mareggiata anche sui capi esposti di Ponente (zona A). Per domani venti di burrasca da Sud Ovest su A, forti sul resto della regione, con raffiche fino a 80/90 km/h.

"Tutti i pluviometri segnalano che la situazione emergenziale si sta normalizzando, restano purtroppo i danni ma è andata abbastanza bene per la quantità d'acqua che è caduta e le piene dei fiumi", ha commentato il governatore Giovanni Toti che per essere vicino alla sua regione ha saltato l'appuntamento a Londra con il Wold Travel.

"Oggi abbiamo avuto diversi allegamenti nella zona del Vara, i volontari di Protezione Civile sono già al lavoro e abbiamo chiesto l'allargamento dello stato di emergenza per i danni avvenuti con quest'ultima ondata di maltempo", ha annunciato l'assessore Giacomo Giampedrone. "Passata la piena del Magra possiamo far andare a dormire i cittadini e i sindaci più tranquilli".

"Sono attese nuove precipitazioni per la giornata di domani per cui valuteremo l'entità delle precipitazioni per capire come muoverci", ha specificato Giannoni di Arpal.

Queste le precipitazioni cumulate della giornata:

247.6 mm Cuccarello

241.2 mm Bargone

223.8 mm Carro

219.6 mm La Macchia

219.2 mm Cembrano

218.2 mm Tavarone

214.0 mm Passo del Brattello

205.6 mm Statale

198.6 mm Sestri Levante - Sara

Questo l'avviso meteorologico:

DOMEMICA 3 NOVEMBRE: Perturbato con precipitazioni diffuse da Ponente a Levante. Previste intensità moderate su B, E, forti su C e quantitativi significativi su B, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su C, E, forti o organizzati su A, B, D. Progressiva attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera ad iniziare da Ponente. Venti forti da Sud, Sud-Ovest su A, C, E con possibili raffiche fino a burrasca (70-80 km). Mare agitato o localmente molto agitato, mareggiata di Libeccio (periodo 8 sec.) su A, B, C.

LUNEDI' 4 NOVEMBRE: Nuovo peggioramento dal pomeriggio con piogge diffuse a Levante, localmente anche a carattere di rovescio. Venti in rinforzo da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca su A (raffiche 80-90 km/h), forti su B, C, D, E (raffiche 70-80 km/h). Già dalla notte mare in aumento fino a molto agitato sul Centro Levante, agitato o localmente molto agitato a Ponente. Mareggiata di Libeccio su A, mareggiata intensa di Libeccio su B, C (periodo 10 sec.).

MARTEDI' 5 NOVEMBRE: Umide correnti meriodionali di Libeccio, attivate da una nuova saccatura atlantica, determinano precipitazioni insistenti sul Centro Levante. Possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti in rinforzo da Sud-Ovest su A, B, C con raffiche fino 60-70 km/h. Mare fino alle prime ore del mattino agitato su C, in temporaneo calo a molto mosso; nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato o localmente molto agitato dal pomeriggio per onda da SW con possibili mareggiate di Libeccio su B, C.

LA SITUAZIONE - L'ondata di maltempo prevista si è abbattuta sulla Liguria. Già nel corso della notte i primi allagamenti hanno interessato il Ponente ligure con i vigili del fuoco chiamati a un intenso lavoro a causa di allagamenti e alberi crollati. Ma la situazione più critica si è vissuta nel corso della mattinata prima a Lavagna e Cogorno dove una tromba d'aria ha scoperchiato i tetti di due palazzine. Colpita soprattutto la zona dove si trova il campo sportivo. Per questo il sindaco Mangiante ha fatto allontanare per ragioni di sicurezza undici persone. Allagamenti a Sestri Levante dove il torrente Petronio si è ingrossato pericolosamente fuoriuscendo in alcuni punti dagli argini. Il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio ha lanciato l'appello a tutti di restare in casa fino a quando la situazione non tornerà a normalizzarsi.

A Castiglione Chiavarese due interventi dei vigili del fuoco: prima un soccorso ad una anziana signora bloccata in casa a causa di una frana nella frazione di San Pietro di Frascati. Difficili le operazioni di salvataggio. Essendo la porta di casa bloccata dal fango, la donna è stata posta su una barella e calata lungo una scala posta fuori dal balcone. Immediatamente è stata assistita dal personale sanitario del 118 per le cure del caso. Nel pomeriggio, altri vigili del fuoco hanno evacuato un ranch sempre a Castiglione Chiavarese, a causa del pontile divenuto pericolante a seguito delle forti pioggie. Per far attraversare il pontile in sicurezza è stata tesa una fune tra le sponde, un vigile ancorato a detta fune, ha raggiunto i pericolanti, li ha imbragati uno a uno con una attrezzatura chiamata "triangolo di evacuazione" e li ha assistiti fino al raggiungimento di una zona sicura. Il Comune di Castiglione Chiavarese si è fatto carico dell'assistenza delle persone coinvolte prive di accesso al proprio domicilio.

Nello spezzino è esondato il fiume Vara in località Sciarpato, località nel comune di Sesta Godano, nello Spezzino. Una famiglia è stata sfollata e altre due sono state trasferite ai piani alti della palazzina. Anche il paese di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure è allagato. Allagamenti anche a Maissana. Il fiume Vara minaccia anche l'abitato di Varese Ligure perché, dopo aver oltrepassato il secondo livello di guardia, è arrivato a toccare uno dei ponti nel centro dell'abitato. Danni anche a Borghetto Vara con il fiume che è esondato.

Nelle prime ore della giornata i vigili del fuoco sono intervenuti a Sanremo nel sottopasso 'croce rossa' rimasto allagato e dove un'auto con due persone a bordo è rimasta bloccata, uno dei passeggeri è riuscito a uscire dal mezzo in modo autonomo mentre per la seconda persona si è reso necessario l'intervento dei pompieri che lo hanno liberato e portato in un punto sicuro. A Ventimiglia un albero è caduto addosso ad alcune macchine parcheggiate, fortunatamente non si rilevano danni a persone.

A Bordighera vigili del fuoco chiamati per prosciugare una strada rimasta allagata, si tratta di via Pasteur. Numerose poi le chiamate arrivate alla centrale dei vigili del fuoco da tutta la provincia per piccoli allagamenti nelle abitazioni. Nella zona Vallone a Sanremo una quarantina di famiglie sono rimaste isolate a causa dello smottamento di una strada privata. Una tubatura dell’acquedotto si è rotta e le famiglie sono rimaste anche senza acqua. A loro è comunque stato garantito un passaggio pedonale, scortato, e in caso di necessità il transito dei mezzi di soccorso. Numerose le frane e le difficoltà soprattutto nella zona tra il Tigullio e lo spezzino.

