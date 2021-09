Treno guasto e problema alla stazione di Varazze, maxi ritardi alla circolazione in Liguria

VARAZZE - Pomeriggio di disagi per chi si doveva muovere in Liguria dal Ponente verso Genova e il Levante della Liguria. Un doppio problema verificatosi a Varazze ha creato pesanti ritardi ai treni in viaggio.

Prima un guasto a un treno regionale rimasto fermo a Varazze. Il problema si è verificato intorno alle 17. Poi una volta risolta quella problematica un secondo problema sempre alla stazione di Varazze dove è guastato il sistema che comanda un deviatoio dei binari. Al lavoro i tecnici per ripristinare il corretto funzionamento.

Pesanti i ritardi accumulati sulla linea Ventimiglia-Genova che sui treni da Savona a Sestri Levante e viceversa. Ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto le due ore come nel caso del regionale 12421 diretto a Sestri Levante. Alle 19,30 il guasto è stato ripristinato e la circolazione ripresa ma con le regolari tempistiche ancora da recuperare.