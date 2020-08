Trenitalia, nel weekend i collegamenti salteranno Tortona e Arquata Scrivia

GENOVA - Anche nel prossimo fine settimana i treni regionali che collegano la Liguria con la Lombardia, e viceversa non effettueranno le fermate nelle località di Arquata Scrivia (AL) e Tortona (AL).

Le modifiche stabilite, in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte, saranno valide dalle ore 16 di domani, venerdì 28, fino a domenica 30 agosto. Nella giornata di lunedì saranno regolari i collegamenti dalla Lombardia mentre non fermeranno nelle due località piemontesi i treni regionali dalla Liguria in direzione Milano.

Le variazioni sono necessarie al fine di garantire gli spostamenti degli attesi flussi di viaggiatori tra la Liguria e Lombardia - Regioni all’interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili - diversamente da quanto emanato con Ordinanza della Regione Piemonte, che prevede il riempimento dei mezzi pubblici al 50%.

Trenitalia ha attivato un servizio bus tra Arquata-Tortona-Voghera e viceversa con collegamenti diretti anche per Genova e Milano.