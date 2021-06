Trasporto pubblico in Liguria, la capienza massima passa dal 50% all'80%

GENOVA - Il trasporto pubblico passa in Liguria dal 50% all'80% di capienza massima consentita fino al 31 luglio. Questa la decisione arrivata dalla Regione per quanto riguarda la percentuale di riempimento di autobus, treni, metropolitana, funicolari e qualsiasi altro mezzo di trasporto pubblico presente e operativo in tutta la Liguria. Si tratta di una delle misure, previste dal Governo, che le singoli regioni possono attuare quando passano in zona Bianca.

Una misura ad hoc per l'estate che ha l'obiettivo di agevolare il traffico turistico e i viaggi da e verso le località costiere e di interesse turistico della Liguria. L'assessorato regionale ai Trasporti ha inviato una lettera indirizzata alle prefetture, alle amministrazioni locali, alle aziende di trasporto liguri e a Trenitalia. Le restrizioni Covid hanno imposto da oltre un anno delle limitazioni importanti per quanto riguarda la percentuale di riempimento dei mezzi pubblici. Ora che i numeri della pandemia stanno scendendo e con il proseguo delle vaccinazioni Regione Liguria ha deciso di adottare la modifica. Una decisione presa anche in considerazione del caos autostrade che paralizza la mobilità in Liguria a causa dei continui cantieri e delle chiusure di tratti o caselli.

"Siamo la prima regione in Italia - ad applicare la normativa nazionale vigente che consente alle regioni collocate in zona bianca l'estensione della percentuale di riempimento del mezzi all'80%.- commenta l'assessore ai Trasporti Gianni Berrino -. Inoltre, con il progressivo passaggio in zona bianca delle regioni confinanti, potremo contare anche sui collegamenti interregionali con la medesima percentuale di capienza, a tutto vantaggio del comparto turistico: un ulteriore passo verso la normalità" conclude Berrino.