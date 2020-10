Trasporto pubblico, Atp: "Passeggeri già al 45% della capienza, fatturato dimezzato"

GENOVA - La nuova ordinanza per il trasporto pubblico locale abbassa al 60% la quota massima di riempimento dei mezzi in Liguria. Per l’Atp, l'Azienda dei trasporti provinciali, il calo dei passeggeri degli ultimi tempi, conseguenza anche del nuovo Dcpm che lascia a casa il 75% degli studenti delle superiori e chiude la movida, già da giorni aveva fatto scendere la media dell’occupazione dei posti a percentuali ben più basse.

"Da almeno una settimana l’occupazione media varia dal 25% di alcune linee decentrare e in orari non di punta al 45% delle linee maggiormente frequentate e per gli orari del pendolarismo", dice Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp. "Dunque il rispetto della nuova soglia portata al 60% dei posti occupati viene largamente rispettata. A fronte di questa circostanza, noi comunque continueremo a monitorare eventuali situazioni di assembramento con i nostri agenti verificatori e gli steward che da un mese operano alle nostre fermate".

Il problema in prospettiva è semmai quello dei ricavi, come tiene a sottolineare Enzo Sivori, presidente di Atp: "A fronte dell’attuale situazione esiste un rischio notevole per il bilancio delle aziende di trasporto, compresa la nostra. Perché i ricavi resteranno ancora di più al palo. Oltre che dare un servizio efficiente e in piena sicurezza rispetto ala pandemia, il nostro compito è anche quello di mantenere una sostenibilità finanziaria". Attualmente, dicono da Atp paragonando il periodo a quello di un anno fa, il numero di passeggeri e il fatturato si sono quasi dimezzati.