Trasporto locale Savona, accordo per prevenire violenze e degrado su bus

SAVONA - Dopo le ripetute e gravi aggressioni a danno del personale di Tpl Linea, dei danneggiamenti al parco mezzi aziendale e di altri fenomeni violenti avvenuti nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale, è stato presentato questa mattina il nuovo accordo di collaborazione tra i Comuni di Savona, Finale Ligure, Loano e la stessa società Tpl Linea per prevenire situazioni di degrado, criminalità e presidiare la sicurezza degli utenti a bordo degli autobus di linea.

"Tpl Linea - si legge nella nota di Tpl -, nel contrasto dei fenomeni di aggressione o comportamenti eccessivi degli utenti, ha adottato misure deterrenti come l'impiego sui mezzi di guardie giurate e l'attivazione di un sistema per le chiamate di soccorso collegato al servizio Nue 112 di Regione Liguria. A seguito degli incontri in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura sono stati disposti controlli a tappeto da parte delle ferze dell'ordine e delle polizie locali, già iniziati nel corso dell'estate".

Ora la firma di una specifica convenzione che vede in prima linea le polizie locali dei Comuni interessati dall'accordo: "lo scopo è quello di garantire ancora una maggiore sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale - hanno detto il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il dg Giovanni Ferrari Barusso -. Quindi i comandi di polizia locale di Savona, Finale Ligure e Loano si impegnano a predisporre anche con l'utilizzo della unità cinofila, specifiche attività di controllo sui mezzi e alle fermate". Il dispositivo di controlli riguarderà anche il rispetto delle disposizioni sanitarie per contenere il contagio da Covid.