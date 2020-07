Trasporti, Confitarma: "Situazione insostenibile sulle autostrade liguri"

GENOVA - "La drammatica situazione delle autostrade liguri, che da troppi giorni causa rallentamenti della circolazione, non è più sostenibile non solo viene duramente penalizzata tutta la filiera della logistica del trasporto e di conseguenza l'attività dei porti liguri ma anche i nostri armatori stanno registrando forti danni alla loro operatività già seriamente colpita dalle conseguenze della pandemia Covid19''. A dichiararlo è il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, in una nota.

''Tale situazione infatti incide fortemente sul fatturato delle aziende armatoriali con conseguenti aumenti dei loro costi. Chiediamo pertanto che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenga immediatamente e con decisione per riorganizzare al più presto i lavori sulle autostrade liguri e per consentire all'intero sistema dei trasporti e in particolare al settore marittimo di riprendere in maniera efficace l'attività quanto mai fondamentale per l'economia della Liguria e di tutto il Paese'', conclude il presidente Mattioli.