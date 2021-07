Traghetto per la Sardegna con 6 positivi a bordo, partenza da Genova ritardata

GENOVA - Tre ore e mezza di ritardo per la partenza del traghetto Spendid di Grandi Navi Veloci in viaggio sulla rotta Genova-Olbia: la partenza era prevista per le ore 18 ma per i turisti arrivati al ponte Colombo è arrivata la notizia dell'attesa e del ritardo.

Il motivo, sei persone positive tra il personale di bordo. Lo stop era necessario per verificare che tutto fosse perfetto per la ripartenza: i passeggeri non si sono dunque imbarcati e la partenza avviene invece alle ore 21,30.

I passeggeri in auto si sono fermati dunque nel piazzale di ponte Colombo, dove la nave era attraccata. A loro sono state distribuite bottigliette di acqua per sopportare il solleone del tardo pomeriggio e l'afa di questa giornata estiva.

A bordo invece sono stati applicati i protocolli del caso: verifica che non ci siano altri contagiati a bordo, sbarco del personale contagiato, sostituzione con altro personale. sanificazione degli ambienti.

Un curioso destino quello della GNV Splendid, che lo scorso anno per tre lunghi mesi fu affittata da Regione Liguria per trasformarsi in nave ospedale: da marzo a luglio 2020 ospitò 191 malati covid e una squadra di medici, infermieri e operatori sanitari. Ma da fine giugno del 2020 era tornata alle sue funzioni: i servizi di linea tra il continente e le isole.