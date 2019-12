Tragedia a Borgio Verezzi, uomo precipita in un dirupo e muore

BORGIO VEREZZI - Un uomo è precipitato in un burrone sulla collina alle spalle di Borgio Verezzi, in provincia di Savona. Sul posto i vigili del fuoco e il soccorso sanitario ma per l'escursionista non c'è stato nulla da fare.

Da quanto ricostruito l'uomo, che si trovava insieme a una comitiva proveniente dal Piemonte, si sarebbe allontanato per fare una foto e sarebbe caduto in un dirupo poco sotto il belvedere. Altro incidente, senza vittime, è avvenuto invece nell'Imperiese dove un escursionista è caduto in una scarpata nell'alta val Nervia ed è stato soccorso dai vigili del fuoco.