Tradizione, un francobollo celebra i 200 anni del Biscottificio Grondona

GENOVA - Compie 200 anni di vita il Biscottificio Grondona, una delle eccellenze del settore alimentare della Liguria: tra i regali di compleanno e' arrivato anche un francobollo valido per la posta ordinaria. La vignetta del valore postale si ispira ad un disegno del 1951 che per molti anni ha caratterizzato il marchio dell'azienda: una scenetta familiare con una bambina pronta ad afferrare un biscotto dalle mani del nonno.

L'azienda, nata nel 1820 a Pontedecimo, allora comune autonomo e oggi quartiere settentrionale di Genova, si è sempre distinta per la fedeltà ai principi di coerenza e integrita' tramandati di generazione in generazione, dal fondatore Giuseppe Grondona agli attuali titolari, come l'impiego del ''lievito madre''