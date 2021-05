Tra un mese a Genova la Coppa del Mondo di Danza in Carrozzina

GENOVA - Trecento atleti da tutto il mondo, in forza a venti rappresentative nazionali, saranno protagonisti a Genova nella prima settimana di giugno per la World Para Dance Sport Cup 2021, manifestazione internazionale che segna la ripartenza vera e propria del movimento paralimpico della danza sportiva. La competizione si svolgerà al Tower Genova Airport Hotel & Conference Center con le gare in programma da venerdì 4 a domenica 6 giugno.

La Coppa del Mondo è resa possibile grazie alla partecipazione del Comune di Genova e della Regione Liguria, con la collaborazione dell'Aeroporto di Genova, della Croce Rossa Italiana, del Tower Genova Airport Hotel, della Federazione Italiana Danza Sportiva e del Comitato Italiano Paralimpico: in cabina di regia, il comitato organizzatore "World Dance Liguria".

Nei primi giorni di giugno i partecipanti arriveranno in Italia per svolgere le classificazioni utili a definire la tipologia di disabilità dei singoli paratleti che animeranno la sfida mondiale. Le discipline paralimpiche del programma saranno diverse: combi standard (latin e freestyle), duo standard (latin e freestyle), single conventional (freestyle e junior).

Lo svolgimento della Coppa del Mondo di danza in carrozzina avverrà in completa sicurezza per atleti, staff tecnici e oraganizzatori, grazie al pieno rispetto delle misure anti contagio contenute nei protocolli previsti sia a livello governativo sia dal comitato organizzatore.

Tra meno di un mese Genova si prenderà dunque la scena della danza mondiale in carrozzina ospitando una delle massime competizioni a livello mondiale nel segno delle parole sport, disabilità e ripartenza. Ancora una volta la danza sportiva internazionale sarà di casa a Genova dopo in che la città in passato ha ospitato gli IDO World ed European Championships nel maggio 2018 e la Genova Dance Sport Week (6 eventi di caratura mondiale) nel novembre 2019.