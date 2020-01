Toti: "Vicini ai nostri militari in Medio Oriente"

GENOVA - "In questa difficile situazione internazionale di scontro tra Usa e Iran siamo vicini ai nostri militari schierati in Medio Oriente, per i quali stiamo vivendo momenti di forte preoccupazione". Lo dichiara su Facebook il presidente della Regione Liguria e fondatore di Cambiamo, Giovanni Toti.

"Ci piacerebbe vedere una politica italiana ed europea all'altezza del valore di questi ragazzi, della nostra capacita' diplomatica, del nostro spirito di sacrificio, del nostro peso nel mondo. Invece nessuna traccia, siamo totalmente irrilevanti - aggiunge -. Dall'Iraq alla Libia il grande assente e' ancora il nostro continente. Il nostro Paese e i nostri uomini e donne impegnati sui fronti di guerra, per garantire la pace e la nostra sicurezza, meritano di piu'".