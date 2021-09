Toti: "Un consigliere regionale no vax in aula? Avrebbe diritto di entrare"

GENOVA - "Il Green pass sarà obbligatorio in tutti gli uffici pubblici e privati ma il tema più delicato riguarda l'aula del Consiglio dove i consiglieri entrano, delegati dal popolo che li ha votati, a esprimere posizioni che possono essere le più diverse per le quali occorre avere attenzione e rispetto".

Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa, affronta il tema del Green pass in consiglio regionale. "Come sapete bene, lo estenderei a tutto il mondo, quindi non avrei difficoltà a estenderlo al Consiglio regionale - continua il governatore. ma tengo presente, e ragiono per paradosso, che se vi fosse un convinto no-vax tra i consiglieri regionali che volesse venire a esprimere una convinta posizione no-vax all'interno del consiglio ovviamente prevarrebbe il diritto di rappresentanza democratica. Sul Consiglio regionale c'è una cautela in più come l'ha avuta il Governo sulle aule della Camera e del Senato".