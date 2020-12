Toti sul governo: "Dovevano costruire la Terza Repubblica, gli italiani hanno ritrovato la Prima"

GENOVA - "Sarà banale, ma l'unica cosa utile ora è lavorare seriamente tutti insieme per uscire dall'incubo Covid al più presto. Ognuno col suo ruolo e senza cercare vantaggi o scorciatoie", lo scrive il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook intervenendo sul dibattito sulla verifica di Governo.

"Lettura dei giornali questa mattina - elenca Toti -: 'Serve un rilancio dell'azione di Governo, con rimpasto, senza rimpasto, con crisi ma non al buio, meglio una crisi pilotata, oppure un Governissimo, sì ma di transizione, anzi no, di emergenza. Meglio politico... o tecnico... magari tecnico-politico. Forse però, preferibile una bicamerale per sostituire la cabina di regia....che Babele! Dovevamo costruire la Terza Repubblica... sotto l'albero gli italiani hanno ritrovato la Prima". Manca solo un bel pacchetto con le 'Convergenze Parallele' ".