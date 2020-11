Toti: "Liguria con Rt migliore d'Italia, spero ristoranti aperti a cena per Natale"

GENOVA - Con la regione tornata in zona gialla e un Rt (indice di contagio) a "0,76, il migliore in Italia", il presidente della Liguria Giovanni Toti spera che dal Governo arrivi l'indicazione di poter tenere aperti i ristiranti la sera nel periodo natalizio. Toti, in assenza del presidente Stefano Bonaccini, in qualita' di vicepresidente della Conferenza delle Regioni ha convocato per domani alle 17 i colleghi delle Regioni e i presidenti delle Province autonome per esaminare da adottare nel prossimo Dpcm.

"Torneremo a incontrare il Governo: ho già presentato le nostre proposte e ritengo che nei giorni delle prossime festivita' i ristoranti debbano poter rimanere aperti anche la sera, perche' gia' hanno sofferto tanto", ha detto Toti. "Certo, non saranno un Natale e un Capodanno con le feste in piazza, non ci saranno veglioni ma comunque i nostri commercianti, artigiani, produttori agroalimentari potranno arricchire le nostre case e le nostre tavole con i loro meravigliosi prodotti e le nostre citta' saranno belle e illuminate. Per questo abbiamo aiutato i sindaci liguri per allestire le loro citta' con le luci di Natale che possano ricordare la magia di questo periodo, che neanche il covid deve rovinare fino in fondo".