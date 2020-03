Toti con governatori e sindaci scrive una lettera ai tedeschi: "Solidali, come nel dopoguerra"

GENOVA - "Cari amici tedeschi, la memoria aiuta a prendere le decisioni giuste. Il vostro posto è con i grandi Paesi europei. Il vostro posto è con l'Europa delle Istituzioni, dei valori di libertà e solidarietà. Non al seguito di piccoli egoismi nazionali. Dimostriamo insieme che l'Europa è più forte di chi la vuole debole". Lo scrive in una lettera pubblicata sul quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung il presidente della regione Liguria Giovanni Toti insieme all'ex ministro Carlo Calenda, al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e ai sindaci Luigi Brugnaro (Venezia), Marco Bucci (Genova), Valeria Mancinelli (Ancona), Virginio Merola (Bologna), Giuseppe Sala (Milano), Emilio Del Bono (Brescia), Sergio Giordani (Padova), Giorgio Gori (Bergamo) e Francesco Italia (Siracusa). Il Frankfurter Allgemeine Zeitung rappresenta in Germania un punto di riferimento per uomini d'affari e intellettuali. Inoltre, gode di ampia diffusione all'estero e dispone di una delle più grosse reti di corrispondenti, il che lo rende largamente indipendente dalle agenzie di stampa.

"L'atteggiamento dell'Olanda è a tutti gli effetti un esempio di mancanza di etica e solidarietà. Solidarietà che molti Paesi europei vi hanno dimostrato dopo la guerra e fino alla riunificazione", si legge nella Lettera, in cui si evidenzia che la sfida attuale "riguarda l'esistenza stessa dell'Unione europea". "Oggi l'Unione europea non ha i mezzi per reagire alla crisi in modo unitario. E se non dimostrerà di esistere, cesserà di esistere. Per questo - si sottolinea - 9 stati europei (tra cui Italia, Francia, Spagna e Belgio) hanno proposto l'emissione di eurobond per far fronte alla crisi. Non si chiede la mutualizzazione dei debiti pubblici pregressi, ma di dotare l'Unione europea di risorse sufficienti per un grande rescue plan europeo, sanitario, economico e sociale, gestito dalle istituzioni europee".

PER LEGGERE TUTTA LA LETTERA CLICCA QUI